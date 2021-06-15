رونالدو يحطم رقم بلاتيني ويتوج بلقب "الهداف التاريخي" لبطولة أوروبا

نجح اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو في تجاوز رقم ميشيل بلاتيني نجم المنتخب الفرنسي السابق، وأصبح الهداف التاريخي في مسابقات بطولة أوروبا (يورو 2020).

وتخطى لاعب المنتخب البرتغالي، بلاتيني بعدما أحرز هدفيه رقم 10 و11 في شباك المجر قرب النهاية في المجموعة السادسة في استاد بوشكاش في بودابست اليوم الثلاثاء، بحسب "رويترز".

ورونالدو كان يتساوى مع بلاتيني في صدارة هدافي البطولة برصيد تسعة أهداف لكل منهما قبل انطلاق المسابقة.

ولكن نجاح اللاعب البرتغالي في إحراز هدفين قرب النهاية في شباك المجر جعلته ينفرد بالرقم القياسي.

وأضاع رونالدو فرصة سهلة في الشوط الأول عندما أطاح بالكرة من مدى قريب، لكنه لم يهدر الفرصة من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

ووضع رونالدو الكرة بقوة في الشباك واحتفل بطريقته المعتادة وسط صيحات من مشجعي المجر في الاستاد الذي تبلغ سعته 67 ألف متفرج.

وامتلك رونالدو المزيد من الوقت لإضافة الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع حيث تبادل الكرة بسرعة ثم راوغ الحارس بيتر جولاتشي ووضع الكرة بسهولة داخل الشباك.

وعزز المهاجم البالغ عمره 36 عاما سجله بعدما أصبح أول لاعب يشارك في بطولة أوروبا خمس مرات.

كما أصبح الأكثر مشاركة في عدد المباريات بالبطولة حيث كانت المباراة أمام المجر رقم 22 منذ ظهوره الأول في 2004.

وفازت البرتغال حاملة اللقب 3-صفر على المجر صاحبة الأرض في المجموعة التي تضم أيضا فرنسا بطلة العالم وألمانيا.