مشجع يقتحم مباراة فرنسا وألمانيا بمظلة.. فيديو

تداولت مواقع إلكترونية إخبارية، اليوم الثلاثاء، مقاطع فيديو لمشجع اقتحم مباراة فرنسا وألمانيا، التي أجريت، اليوم، ممتطيا مظلة.

وأفاد "الموقع الإلكتروني instant foot"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن أحد المشجعين اقتحم مباراة فرنسا وألمانيا، التي أقيمت ضمن منافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وهو يمتطي مظلة.

Un militant de Greenpeace, arrivé en parachute a l’Allianz Arena, a failli créer un drame avant le début du match #FRA #GER ! Plus de peur que de mal. pic.twitter.com/e7UmljoCYe — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) June 15, 2021

ونشر الموقع الإلكتروني مقطع الفيديو والذي جاء وسط دهشة من اللاعبين والجماهير في آن، حيث نجح المشجع في اقتحام ملعب أليانز أرينا الألماني، بالمظلة من المدرجات، ونزل إلى أرضية الملعب، فيما ابتعد عنه اللاعبين، حتى تدخل الأمن لإخراجه.

ويشار إلى أن مباراة فرنسا وألمانيا هي الأولى لهما في البطولة، حيث يحل المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم في نسخته الأخيرة 2018، ضيفا على نظيره الألماني، الذي يحاول استعادة أمجاده الكروية، وإعادة اكتشاف نفسه، مرة أخرى.