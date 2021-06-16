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    انطلاق جولة تصفيات كأس العرب في 19 يونيو... وقطر تعلن جاهزية الملاعب

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    أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس العرب للمنتخبات، انطلاق جولة تصفيات كأس العرب في 19 يونيو/ حزيران الجاري، مؤكدة جاهزية الملاعب المستضيفة للتصفيات المؤهلة للبطولة التي تنظمها قطر نهاية العام الجاري.

    تكييف ملاعب كأس العالم 2022 في قطر
    © AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
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    وذكر الموقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع والإرث، وهي اللجنة المنظمة لمونديال 2022، أن ستاد "خليفة الدولي"، وستاد "جاسم بن حمد" بنادي السد الرياضي، جاهزان، مشيرا إلى أن التصفيات تشهد تنافس المنتخبات الـ14 الأقل تصنيفا وفق ترتيب المنتخبات الوطنية الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، لحجز 7 بطاقات مؤهلة لنهائيات البطولة.

    وتشهد التصفيات 7 مباريات في الفترة من 19 وحتى 25 يونيو الجاري، بواقع مباراة واحدة يوميا، وتنطلق بمواجهة بين منتخبي ليبيا والسودان في ستاد خليفة الدولي يوم 19 من الشهر الجاري، ثم يشهد اليوم التالي مواجهة بين عمان والصومال في ستاد "جاسم بن حمد"، ثم مباراة الأردن وجنوب السودان يوم 21 يونيو الجاري، في ستاد "خليفة الدولي".

    كما يشهد ستاد "جاسم بن حمد" يوم 22 يونيو الجاري، مواجهة بين منتخبي موريتانيا واليمن، فيما يلاقي منتخب لبنان نظيره الجيبوتي يوم 23 من الشهر ذاته في ستاد "خليفة الدولي"، بينما يواجه منتخب فلسطين نظيره جزر القمر على ملعب ستاد جاسم بن حمد في 24 يونيو الجاري، على أن تختتم التصفيات المؤهلة لكأس العرب يوم 25 من نفس الشهر، بمواجهة خليجية يستضيفها ستاد خليفة الدولي بين منتخبي البحرين والكويت.

    وتنضم المنتخبات السبعة المتأهلة من مرحلة التصفيات إلى المنتخبات التسعة، التي تأهلت مباشرة لنهائيات البطولة، بعد أن تصدرت قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا، وهي قطر - الدولة المستضيفة، تونس، الجزائر، المغرب، مصر، السعودية، العراق، الإمارات، سوريا.

    وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، قال إن قطر تسخر كل ما لديها من أجل استضافة النسخة الأولى من بطولة كأس العرب، مشيرا إلى أنها ستكون النسخة الأمثل والأجمل.

    وأضاف رئيس "فيفا"، أن "النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب ستكون مميزة لاسيما وأن النسخة الأولى ستنظم تحت إشراف فيفا"، مشيرا إلى أن "هذه البطولة ستكون خير شاهد عيان على ما ستقدمه دولة قطر في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وسيكتشف ملايين البشر المؤهلات الكروية للعرب خلال هذا المحفل الرياضي".

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