مدافع المنتخب الروسي السابق: الفوز أمام فنلندا هو الحل في "يورو 2020"

قال المدافع السابق للمنتخب الوطني الروسي، يوري نيكيفوروف، إن المنتخب الروسي يجب أن يهزم المنتخب الفنلندي في مباراة مرحلة المجموعات من بطولة أوروبا لكرة القدم.

وأضاف نيكيفوروف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": علينا التغلب على الفنلنديين، لكن كل هذا يتوقف على اللاعبين".

وتابع: "أظهر الدنماركيون تحكما جيدا بالكرة، لأن الفنلنديين سمحوا لهم بذلك، لا أعتقد أننا بحاجة إلى القيام بذلك".

ونوه إلى أنه يمكن اللعب للفوز لأنهم لا يظهرون أي شيء خارق للطبيعة.

ويلعب الروس مباراتهم الثانية في كأس الأمم الأوروبية 2020 أمام فنلندا في سان بطرسبورغ، اليوم الأربعاء.

يذكر أنه في اللقاء الافتتاحي لبطولة أوروبا خسر المنتخب الروسي أمام بلجيكا بنتيجة 0: 3. فيما فاز الفنلنديون على الدنمارك 1: 0 في مباراتهم بالمجموعة "B" في كوبنهاغن.