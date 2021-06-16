خسارة شركة "كوكاكولا" 4 مليارات دولار بسبب إيماءة كريستيانو رونالدو

في المؤتمر الصحفي لـ"يورو 2020"، حث مهاجم يوفنتوس والبرتغال، كريستيانو رونالدو على التخلي عن المشروبات الغازية وشرب الماء، وكان يوجد أمامه زجاجتين "كوكاكولا" ابعدهما عنه.

طوال حياته، لم يقدم النجم البرتغالي قط أي إعلان عن المشروبات الغازية السكرية. كانت قد استخدمت "بيبسي" صورة له مرة واحدة، ولكن بعد ذلك اضطرت للاعتذار لرونالدو.

وبحسب وسائل إعلام ، كان لإيماءة كريستيانو تأثير سلبي على العلامة التجارية، وهي إحدى رعاة المسابقة. حيث تراجعت قيمة أسهم الشركة الراعية لبطولة كرة القدم الأوروبية 1.6% في البورصة. وتحديدا من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، بخسارة بلغت 4 مليارات دولار

وقع حادث الكولا في اليوم السابق. اتخذ رونالدو مكانه في المركز الصحفي للتواصل مع الصحفيين، كان أمامه زجاجتان من الكولا. نقل كريستيانو المشروب الغازي بعيدًا عنه، والتقط زجاجة من الماء العادي، ورفعها ولوح بها بوضوح أمام الصحفيين والكاميرات وقال: "اشربوا الماء". مضيفا بازدراء "كوكاكولا!!".

الجدير ذكره أن كريستيانو رونالدو حطم في الأمس رقم اللاعب الفرنسي ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم، ميشيل بلاتيني، بتسجيله الهدف رقم 11 في البطولة القارية مع منتخب بلاده البرتغال، بعد أن سجل هدفين أمام المجر مساهما بفوز البرتغال بثلاثة أهداف نظيفة.