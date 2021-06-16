بول بوغبا يزيل مشروبا كحوليا من أمامه قبيل ندوة صحفية... فيديو

أزاح نجم المنتخب الفرنسي، بول بوغبا، زجاجة خمر، لإحدى الشركات الراعية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، كانت ماثلة أمامه، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقِد عقب مباراة فرنسا ضد ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

ويظهر مقطع فيديو تداوله رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، اللاعب بوغبا يقوم بإبعاد زجاجة الخمر من أمامه ووضعها على الأرض، قبيل مباشرة الندوة الصحفية، التي سبقت مباراة المنتخب الفرنسي أمس الثلاثاء ضد نظيره الألماني ضمن منافسات "يورو2020".

وحصل بوغبا على جائزة رجل المباراة في اللقاء، بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه طوال أحداث اللقاء، من خلال مساهمته في تسجيل هدف فوز فرنسا باللقاء بعد تمريرته الرائعة إلى لوكاس هيرنانديز، الذي قام بإرسال الكرة داخل منطقة الجزاء، أخطأ ماتس هوملز مدافع المنتخب الألماني ووضعها في الشباك.

هذا وتأتي خطوة بوغبا بعديوم واحد من إقدام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على إزالة زجاجتين من أحد المشروبات الغازية وضعتا أمامه قبل مباراة البرتغال أمام المجر، ثم أمسك بعبوة مياه كانت موضوعة أمامه أيضا، ورفعها في الهواء، ناصحا متابعيه بشرب الماء.