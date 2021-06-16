لماذا لا يلعب مسعود أوزيل مع منتخب ألمانيا في "يورو 2020"؟

خاض أوزيل 94 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا بين عامي 2009 و2018، وسجل 23 هدفا وقدم 43 تمريرة حاسمة، ويعتبره كثيرون أحد لاعبي كرة القدم العظماء الذين مروا في تاريخ ألمانيا.

لعب أوزيل دورًا أساسيًا في أسلوب لعب يواكيم لوف في "المانشافت" خلال كأس العالم 2014، لكنه لم يتمكن من مساعدة فريقه في الدفاع عن لقبه بعد أربع سنوات في روسيا.

لماذا لا يلعب مسعود أوزيل لألمانيا؟

أدى الأداء الضعيف لألمانيا في كأس العالم 2018 إلى إقصائهم من دور المجموعات وأعلن أوزيل لاحقًا اعتزاله كرة القدم الدولية، مشيرًا إلى أن العنصرية هي السبب الرئيسي وراء قراره.

وتعرض اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي له جذور أجداد في تركيا، لانتقادات شديدة من قبل الصحافة بسبب لقائه والتقاط صورة له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على الرغم من نفي أوزيل ارتكاب أي خطأ، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ذي صن" البريطانية.

© REUTERS اللاعب الألماني مسعود أوزيل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

تم إنهاء فترة أوزيل التي استمرت 7 سنوات في آرسنال على الفور وبعد أن حقق النجاح في سنواته الأولى في استاد الإمارات، بالكاد ظهر مع آرسنال في نهاية فترة إقامته.

كان أوزيل اللاعب الأعلى أجرًا في النادي حيث تم الإبلاغ عن 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وانتقل لاعب خط الوسط إلى فنربخشة في صفقة إعارة أولية في يناير/كانون الثاني حتى نهاية الموسم، ما سينتج عنه انتقال مجاني للنادي التركي في بداية موسم 2021/2022.