"يويفا" يقرر إيقاف أرناوتوفيتش في "يورو 2020" لهذا السبب

وقال "يويفا" في بيانه، إنه قرر إيقاف المُهاجم صاحب الـ"32" عامًا، لمباراة واحدة، بسب إهانته إزجيان أليوسكي لاعب منتخب مقدونيا الشمالية.

وبذلك لن يتواجد أرناوتوفيتش مع النمسا، في مباراة الغد أمام هولندا، بالجولة الثانية من دور المجموعات، على أنّ يعود للمنتخب النمساوي في مواجهة أوكرانيا في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وكانت النمسا قد فازت على مقدونيا الشمالية، أول أمس الأحد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

أرناوتوفيتش دخل بديلًا في مواجهة مقدونيا الشمالية ببطولة يورو 2020، وسجل الهدف الثالث لمنتخب النمسا، وبعد الهدف وضع يده على فمه في إيماءات "عنصرية" وجهها إلى أحد لاعبي مقدونيا.