تقييد وصول المشجعين إلى منطقة الجمهور لـ"يورو 2020" في سان بطرسبورغ

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" بأن دخول الجماهير إلى منطقة المشجعين لـ"يورو 2020"، في ساحة كونيوشينايا في سان بطرسبورغ، كان مقيدا بعد امتلاء المكان بالضيوف قبل مباراة روسيا وفنلندا.

بدأت قرية كرة القدم العمل لاستقبال الزوار يوم الجمعة.

منطقة المعجبين تحوي أماكن ترفيه لجميع أفراد الأسرة، إذ يمكنك لعب كرة القدم في ملعب صغير، والمشاركة في يانصيب يربح فيه الجميع، والتقاط الصور مع الدمى بالحجم الطبيعي التي تصور لاعبي كرة القدم من البلدان المشاركة في البطولة.

يطلب المتطوعون باستمرار من الضيوف اتباع التعليمات الخاصة بكبح انتشار فيروس "كورونا" ومنها ارتداء أقنعة الوجه.

يذكر أنه يجري حاليا بث مباراة روسيا وفنلندا.

تمتد فترة "يورو 2020" من 11 يونيو/حزيران الحالي إلى 11 يوليو/تموز المقبل في 11 مدينة أوروبية.

وستستضيف مدينة سان بطرسبورغ 7 مباريات في البطولة من بينها مباراتين للمنتخب الروسي في دور المجموعات ودور ربع النهائي.

تعتبر مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية هي المشغل الرسمي للمركز الصحفي للمدينة لبطولة كرة القدم الأوروبية في سان بطرسبورغ.