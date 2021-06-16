روسيا تحقق أول انتصار لها في "يورو 2020".. فيديو

وسجل هدف المنتخب الروسي أليكسي ميرانتشوك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بتسديدة يسارية متقنة من داخل منطقة الجزاء.
Такой важный гол Миранчука, ставший победным 🇷🇺🤩— Матч ТВ (@MatchTV) June 16, 2021
Убрал под левую – и в дальний. Классика от Лехи ✅ pic.twitter.com/pq97o8cVt1
وحصلت روسيا على ثلاث نقاط لتصعد بذلك إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية، متأخرة بفارق الأهداف عن فنلندا، التي تغلبت في مباراتها الأولى على الدنمارك بهدف دون مقابل.
هذا وتقام المباراة الثانية في الجولة الثانية للمجموعة بين منتخبي بلجيكا والدنمارك غدا الخميس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
ЛЕЕЕША МИРАНЧУУУУК! СПАСИБО! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺— Матч ТВ (@MatchTV) June 16, 2021
📷 Getty Images pic.twitter.com/nY5mT1I5yi
وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وسانت بطرسبورغ".
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