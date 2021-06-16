روسيا تحقق أول انتصار لها في "يورو 2020".. فيديو

حقق المنتخب الروسي الانتصار الأول له في بطولة أمم أوروبا، بفوزه على المنتخب الفنلندي بهدف مقابل صفر ضمن مباريات دور المجموعات.

وسجل هدف المنتخب الروسي أليكسي ميرانتشوك في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول بتسديدة يسارية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

Такой важный гол Миранчука, ставший победным 🇷🇺🤩



Убрал под левую – и в дальний. Классика от Лехи ✅ pic.twitter.com/pq97o8cVt1 — Матч ТВ (@MatchTV) June 16, 2021

وحصلت روسيا على ثلاث نقاط لتصعد بذلك إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية، متأخرة بفارق الأهداف عن فنلندا، التي تغلبت في مباراتها الأولى على الدنمارك بهدف دون مقابل.

هذا وتقام المباراة الثانية في الجولة الثانية للمجموعة بين منتخبي بلجيكا والدنمارك غدا الخميس في تمام الساعة 19:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

ЛЕЕЕША МИРАНЧУУУУК! СПАСИБО! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺



📷 Getty Images pic.twitter.com/nY5mT1I5yi — Матч ТВ (@MatchTV) June 16, 2021

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وسانت بطرسبورغ".