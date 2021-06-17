هونغ كونغ... تعطل مواقع إلكترونية خاصة بشركات طيران وبنوك

تعرض عدد من المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات طيران وبنوك وبالبورصة في هونغ كونغ إلى عطل استمر لفترة وجيزة.

وقالت وكالة "بلومبرغ"، إن متتبع المواقع الإلكترونية "داون دتكتور دوت كوم" Downdetector أفاد بأن مئات المستخدمين اشتكوا من عطل أثّر على شركة "ساوث ويست إيرلاينز" و"دلتا إير لاينز" و"أتوماتيك داتا بروسيسينغ".

وطال العطل أيضا مواقع إلكترونية أخرى تشمل تلك التي تديرها "فانغارد" و"إي-تريد" E-Trade، و"نافي فيدرال كريديت يونيون" Navy Federal Credit Union.

يشار إلى أن العطل لم يدم طويلا، حيث عادت الخدمة إلى العديد من تلك المواقع من بينها موقع بورصة هونغ كونغ.

وكان البرلمان الصيني، في مارس/آذار الماضي، قد صوّت على قانون تعديل نظام الانتخاب المخصص في مقاطعة هونغ كونغ.

وذكرت وكالة "رويترز" أن غالبية أعضاء مجلس الشعب الصيني صوتت لصالح إدخال تعديلات على نظام ​هونغ كونغ​ الانتخابي تشمل منح بكين سلطة رفض المرّشحين، في إطار المسعى لتشكيل ​حكومة​ "وطنية" في المدينة التي شهدت ​تظاهرات​ ضخمة مطالبة بالديموقراطية.

وبحسب الوكالة، امتنع عضو واحد فقط عن التصويت في مجلس الشعب على الخطوة التي اعتبرها المعارضون لبكين أنها تدق آخر مسمار في نعش الديموقراطية في هونغ كونغ.

وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال شغب وعنف.