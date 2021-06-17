إعلام: مدرب كبير لقيادة المنتخب العراقي بكرة القدم

أشارت تقارير إعلامية الى رغبة الاتحاد العراقي بكرة القدم، بتسليم زمام قيادة المنتخب الأول لمدرب من العيار الثقيل.

وقالت مصادر من الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي بكرة القدم، اليوم الأربعاء: "إن وزير الرياضة والشباب منح اتحاد اللعبة الضوء الأخضر للتعاقد مع مدرب من العيار الثقيل لقيادة المنتخب الأول".

وأضافت المصادر، بحسب ما نقل موقع "بغداد اليوم"، بأن الأنظار تتجه إلى البرتغالي كارلوس كيروش.

وكان كيروش قد عمل مساعدا للمدرب أليكس فيرغسون، مدرب مانشستر يونايتد لأكثر من خمسة مواسم، لينتقل بعدها لقيادة ريال مدريد الإسباني.

وعلى الصعيد الدولي قاد كيروش منتخب بلاده، كما قاد المنتخب الإيراني ووصل معه إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.