بارما يوقع مع بوفون بعد رحيله عن النادي لـ20 عاما...فيديو

أعلن نادي بارما الإيطالي عودة حارسه السابق جيانلويجي بوفون، للعب في صفوفه من جديد، بداية من الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لبارما على "تويتر" فيديو تقديمي لبوفون، وعلّق: "لقد عاد إلى حيث ينتمي، لقد عاد إلى بيته".

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وأفادت التقارير بأن بوفون وقّع على عقد حتى يونيو/ حزيران 2023.

وبدأ بوفون مسيرته مع كرة القدم في بارما، وانتقل إلى يوفنتوس في يوليو/ تموز 2001.

وسبق لبوفون أن توج مع بارما بكأس الاتحاد الأوروبي 1998-99، وكأس إيطاليا في الموسم نفسه، والسوبر الإيطالي 1999.