تسجيل
14:32 GMT17 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    كوكاكولا

    بعد تكرار الموقف... ما سر إبعاد اللاعبين للمشروبات الغازية والكحولية؟

    © AP Photo / LM Otero
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1049280624_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_7edb4b8597a8cc194467555f8e686ff4.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/sport/202106171049280706-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D8%B1-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AD%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    تكررت مواقف إبعاد اللاعبين للمشروبات الكحولية والغازية الموضوعة أمامهم على طاولات المؤتمرات الصحفية، في حين وضعوا مكانها زجاجات المياه، ما قد يظهر دعوة صريحة لشرب المياه على حساب تلك المشروبات.

    وبدأ النجم العالمي كريستيانو رونالدو هذا التصرف، وتحديدا قبل مباراة منتخب بلاده في مواجهة المجر في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، حيث قام رونالدو بإزالة زجاجتي المشروب الغازي "كوكا كولا" ثم أمسك زجاجة ماء، وقال "اشربوا الماء" قبل أن يبدأ بالكلام.

    وفي اليوم التالي لتلك الواقعة، أزاح نجم المنتخب الفرنسي، بول بوغبا، زجاجة خمر، لإحدى الشركات الراعية لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقِد عقب مباراة فرنسا ضد ألمانيا، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات.

    وكرر نجم منتخب إيطاليا مانويل لوكاتيللي، موقف رونالدو حيث أبعد زجاجات المشروبات الغازية من أمامه في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب مواجهة سويسرا، ووضع الماء بدلًا منها أمامه.

    View this post on Instagram

    A post shared by TRT World (@trtworld)

    وبعد أن شاهد العالم إبعاد رونالدو لمشروبات كوكا كولا ذات الشهرة الواسعة، تعرضت الشركة لخسائر كبيرة، حيث تراجعت قيمة أسهم الشركة الراعية لبطولة كرة القدم الأوروبية 1.6% في البورصة، وهبطت تحديدا من 242 مليار دولار إلى 238 مليار دولار، بخسارة بلغت 4 مليارات دولار.

    ووجّهت جماهير انتقادات لكريستيانو رونالدو بعد موقفه، واتهمه بعضهم بالتناقض والنفاق، إذ أنه يدعو الآن لشرب الماء كمشروب صحي والتخلي عن تناول المشروبات الغازية، بعد أن حصل على أموال طائلة من تقديمه إعلانات ترويجية للوجبات السريعة والمشروب ذاته الذي يدعو الآن لمقاطعته، حسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

    فيما رآى آخرون، بعيدا عن اتهام اللاعب بالتناقض، أن نادي يوفنتوس، الذي يلعب له رونالدو يوفر للاعب راتبه الفلكي عن طريق الشركات الراعية مثل كوكا كولا وغيرها، ما جعلهم يصفون إبعاد رونالدو لزجاجات المشروب الغازي مجرد سخافة "لإثبات وجهة نظره".

    من جانبه، يرى كونراد وياسيك، رئيس التحليل الرياضي في شركة "غلوبال داتا"، إنه من "المثير للاهتمام أن نرى كيف بدأ الرياضيون في محاربة تلك الشركات المعلنة.

    وأرجع خبير التحليل أن مثل هذه المواقف المثيرة للاهتمام تحدث في الوقت الحالي بعد زيادة وعي الرياضيين، فقد أصبحوا أكثر وعياً بشأن العلامت التجارية التي يروجون لها أكثر من أي شيء آخر، فشخص مثل رونالدو حيث يتصرف ضد مصلحة شركة كوكاكولا، التي تعتبر شريكة نجاحه، لحساب الترويج لشرب المياه، فإنه قادر على إحداث هذا النوع من التغيير بين الجمهور.

    وأوضح قائلا: "إذا كنت قد سألتني قبل خمس سنوات ما إذا كان رونالدو سيفعل ما فعله في المؤتمر الصحفي، كنت سأقول لا، ولكن الآن رأينا العديد من تلك المواقف بين الرياضيين، إنهم قوى حقيقية للتغيير".

    وتابع: "أعتقد أن هناك رسالة ماكرة إلى حد ما، تكمن في جلوس شخص رياضي عالي الأداء مثل رونالدو يجلس أمام زجاجة كوكا كولا".

    وطالب الخبير وياسيك الشركات التجارية بأن تكون أكثر وعيا بالمتغيرات، ففي المسابقات الكبرى لم يعد نجوم الرياضة مستعدين للجلوس خلف منتجاتهم للترويج لها"، واختتم قائلا إن "الرياضيين أصبح لديهم الآن صوت ووسيلة للتحدث إلى الجماهير خارج أسوار أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية".

    انظر أيضا:

    علبة كوكا كولا تكشف جريمة قتل عمرها 40 سنة
    شركة "كوكا كولا" تبدأ بيع المشروبات في عبوات ورقية
    كاد يقضي على "المشروب رقم 1"... خبراء يكشفون "أكبر" خطأ ارتكبته كوكا كولا في تاريخها
    "كوكا كولا" تضع رونالدو في موقف "لا يحسد عليه" بعد استبعاد عبواتها... فيديو
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    تُظهر صورة من مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، خيوط الـجوسامير نسجتها العناكب الحمراء بالقرب من الأراضي الرطبة في جيبسلاند، منطقة فيكتوريا، أستراليا في 14 يونيو 2021
    بعد الحرائق والفيضانات... شبكات عنكبوتية هائلة تغطي ولاية أسترالية
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    إنفوجرافيك... 6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    6 مزايا استثنائية جديدة في هواتف أندرويد هذا الصيف
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك