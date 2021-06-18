كورونا يجعل الألعاب الأولمبية القادمة غير قابلة للتنبؤ

أشار خبراء إلى أن بعض الرياضيين قد يستخدمون فيروس كورونا للتخلص من منافسيهم في الألعاب الأولمبية المقرر إجراؤها في العاصمة اليابانية طوكيو.

هذا وسيتمكن بعض الرياضيين بسهولة من التخلص من منافسيهم في الأولمبياد ، حيث يكفي أن يكتب الرياضي احتجاجا يفيد بأن منافسه انتهك القواعد الخاصة بـ كوفيد-19، على سبيل المثال، لا يرتدون أقنعة طبية أو لا يحترمون مسافة التباعد الاجتماعي المطلوبة، وفق موقع "ميديك فوروم".

كما تقتصر المشاركة في الأولمبياد على الرياضيين وأعضاء الوفود الآخرين، الذين تم تطعيمهم. كما سيخضع جميع الأجانب الذين يأتون إلى اليابان اختبارات COVID-19 يوميًا، بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافة الاجتماعية. ومع ذلك، يؤكد بعض الخبراء الآن بالفعل أن الرياضيين

سيكونون قادرين على التخلص من منافسيهم على حساب الإدانات العادية وهذا يجعل الألعاب الأولمبية القادمة غير قابلة للتنبؤ.

يشار إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت أن معظم اليابانيين أبدوا تخوفات من دورة الألعاب الأولمبية، خاصة وأن معدلات التطعيم لا تزال أقل من الدول الأخرى.

وتخضع طوكيو والعديد من المناطق اليابانية الأخرى منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي، لحالة طوارئ، خصوصا إغلاق الحانات والمطاعم في وقت مبكر من المساء ومنع بيع الكحول.