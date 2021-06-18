إريكسن يزور فريقه بعد نجاح عمليته الجراحية

خضع اللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن، اليوم الجمعة، لعملية جراحية على مستوى القلب، بعد تعرضه لأزمة حادة أثناء مباراته الأخيرة ضد فريق فنلندا في بطولة اليورو 2020.

وأعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، في بيان له، أن "العملية الجراحية التي أجراها إريكسن تمت بنجاح، وأنه خرج من مستشفى "ريغسوهوسبيتاليت" في كوبنهاغن، وتوجه لزيارة فريقه الوطني ومن هناك سيعود إإلى منزله ليقضي بعض الوقت مع عائلته"، وفقا لما نقلته صحيفة "إنديبندنت" البريطانية.

وتم تزويد إريكسن، البالغ من العمر 29 عامًا، بجهاز لتنظيم ضربات القلب يسمى ICD (جهاز إزالة رجفان القلب القابل للزرع)، والذي يوضع تحت الجلد ويتصل بالقلب عبر أسلاك صغيرة بغرض الحفاظ على ضربات قلب منتظمة.

وعبر إريكسن عن شكره لاهتمام فريقه ومحبيه خلال أزمته هذه، وقال:

"شكرا لكم على الكم الهائل من التحيات. لقد كان من المدهش أن ترى وتشعر. سارت العملية بشكل جيد وأنا أبلي بلاءً حسنًا في ظل هذه الظروف. كان من الرائع حقًا رؤية اللاعبين مرة أخرى بعد مباراة رائعة خاضوها الليلة الماضية. لا داعي للقول... سأشجعهم يوم الاثنين ضد روسيا".

Christian Eriksen has been discharged from the hospital. More here ⬇️#ForDanmark pic.twitter.com/jzF338XiC1 — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 18, 2021

وسقط إريكسن بصورة مفاجئة خلال المباراة الافتتاحية ضد فريق فنلندا، وتم تعليق المباراة وإخراجه محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويوم أمس الخميس، توقفت مباراة بلجيكا- الدنمارك، مؤقتًا في الدقيقة العاشرة تكريمًا لإريكسن الذي يحمل الرقم 10 والذي كان يشاهد المباراة من المستشفى في كوبنهاغن، على الرغم من أن الدنمارك تكبدت هزيمتها الثانية بخسارتها 2-1 في مباراة المجموعة الثانية.