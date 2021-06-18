اسكتلندا تتعادل مع إنجلترا دون أهداف في "يورو 2020"

اقتربت إنجلترا من مكان في دور الـ16 في بطولة أوروبا 2020، اليوم الجمعة، بالتعادل (0-0) مع جارتها اسكتلندا في استاد ويمبلي الممطر.

واقترب البريطاني، جون ستونز، من تسجيل هدف في الدقيقة الـ12 بالشوط الأول، عندما ارتطمت ضربة سددها برأسه بقائم مرمى المنتخب الاسكتلندي.

كما شهدت المباراة لحظة مشوقة، عندما أجبر الاسكتلندي، ستيفن أودونيل، حارس إنجلترا، جوردان بيكفورد، على التصدي لتسديدة مباشرة رائعة.

وفي الشوط الثاني، قدم حارس اسكتلندا، ديفيد مارشال أداء رائعا أنفذ من خلاله تسديدة منخفضة من الإنجليزي، ميسون ماونت.

وأهدر المهاجم الاسكتلندي، تشي آدامز، فرصة جيدة لصالح منتخب بلاده في الدقيقة 78.

SCRAMBLE!! How were your nerves at this point?#EURO2020 pic.twitter.com/Jh52lx70yu — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 18, 2021

وتقدم منتخب إنجلترا في رصيده إلى 4 نقاط، ليتقاسم الصدارة مع جمهورية التشيك، التي تستضيفها يوم الثلاثاء المقبل في ملعب ويمبلي.

وتمتلك اسكتلندا نقطة واحدة متساوية مع كرواتيا، قبل مواجهتهما في جلاسجو يوم الثلاثاء أيضا.

وتقام بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" في 11 مدينة أوروبية، بما في ذلك سان بطرسبورغ الروسية، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاي إلى 11 يوليو/ تموز المقبل. وسيلعب المنتخب الروسي ضمن المجموعة الثانية ضد منتخبات بلجيكا وفنلندا والدنمارك.