رقم قياسي جديد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

أصبح كريستيانو رونالدو، مهاجم البرتغال ويوفنتوس، أول شخص في العالم يتجاوز عدد متابعيه الـ 300 مليون على موقع "إنستغرام".

على صفحته عبر "إنستغرام"، يشارك لاعب كرة القدم بنشاط أحداث من حياته، ويقوم بتحميل الصور من المباريات والدورات التدريبية.

تحصل مشاركات الرياضيين على "إنستغرام" على ما يصل إلى 13 مليون إعجاب، حيث يتم جمع العديد من ردود الفعل بشكل خاص من خلال صور رونالدو مع عائلته المكونة من صديقته جورجينا وأربعة أطفال.

وكمثال، فإن المنشور الأخير في 17 يونيو/حزيران، والذي هنأ فيه لاعب كرة القدم بشكل مؤثر ابنه الأول كريستيانو جونيور بعيد ميلاده، حقق أكثر من 12 مليون إعجاب.

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المرتبة الثانية من حيث عدد المشتركين على الشبكة الاجتماعية كانت من نصيب الممثل والمصارع السابق دواين جونسون، المعروف بلقب "ذا روك"، حيث يتابعه 246 مليون شخص. والثالثة كانت للمغنية الأمريكية أريانا غراندي، ولديها 244 مليون مشترك.