موراتا يرد بقوة على الانتقادات التي طالته في "يورو 2020"... وإنريكي يسانده

أهدر مهاجم المنتخب الإسباني لكرة القدم، ألفارو موراتا، عدة فرص خلال المباراة التي جمعت منتخب بلاده وانتهت بالتعادل السلبي مع منتخب السويد في كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، ليتعرض بعدها لحملة انتقادات كبيرة من الصحافة الإسبانية.

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخبي إسبانيا وبولندا، ساند المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، مهاجمه مؤكدًا أنه سيدفع به أساسيًا اليوم، مشيرا إلى أن سجل الأهداف لألفارو موراتا يضاهي كيليان مبابي وروميلو لوكاكو

وسيحاول منتخب إسبانيا تصحيح مساره في كأس أمم أوروبا "يورو 2020" عندما يواجه نظيره البولندي، اليوم السبت، في ثاني جولات دور المجموعات، على ملعب لاكارتوخا في مدينة إشبيلية.

وكسر موراتا صمته خلال المؤتمر الصحفي للقاء، أمس الجمعة، قائلًا: "لم أكن سأظل صامتًا طوال الأسبوع، أنا هنا وسأقدم كل ما لدي غدًا".

وأضاف عن إهداره لانفراد تام خلال مباراة السويد: "في النهاية، المباراة تتحرك بسرعة شديدة لا يكون لديك خلالها وقت للتفكير، أن لا أعتبره خطأ كبيرًا ضد السويد، أي شخص لعب كرة قدم يعرف أن الحارس يخرج بسرعة شديدة وعليك أن تتصرف، أنا دائمًا ما أقدم 200% عندما أرتدي قميص منتخب إسبانيا".

وأكد موراتا أنه يقضي وقتًا طويلًا مع الطبيب النفسي لمنتخب إسبانيا، خواكين، موضحًا: "أتحدث معه عن كل شيء، أعرف أنه موجود لمساعدتي أنا وكل زملائي، أنا بخير، لقد عشت مسيرة طويلة لكي أقلق بشأن ما يعتقده الناس عني، لا يمكنني أن أكون محبوبًا من الجميع، عندما يكون هناك نقد، عليك فقط أن تحترمه وأن تعمل وتعمل وتعمل، أنا مهتم أكثر بما يظنه زملائي عني".