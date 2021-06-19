إطلاق الغاز على جماهير الترجي ولاعبو الأهلي يعودون لغرفة الملابس... صور

غادر لاعبو النادي الأهلي المصري لكرة القدم ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية بعد تعرضهم لاختناق على خلفية إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع على جماهير نادي الترجي في المدرجات قبل انطلاق الشوط الأول من المباراة.

وبحسب" يلا كورة"، فقد جاء إطلاق الغاز على المدرجات بسبب أعمال شغب اندلعت بين جماهير الترجي فضلا عن تواجد أكثر من 5 آلاف مشجع منهم، في مخالفة لقرار وزارة الصحة التونسية.

عااااااااااجل🚨



لاعبو الأهلي يغادرون ملعب اللقاء بعد تعرضهم للاختناق بسبب إطلاق الأمن التونسي قنابل الغاز المسيل للدموع للسيطرة على جماهير نادي الترجي فى المدرجات. pic.twitter.com/kN4cRUZujo — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 19, 2021

وتنطلق المباراة ضمن ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم لقاء العودة بعد أسبوع في ملعب الأهلي "السلام".

وسيلتقي الفائز في اللقاء الثنائي بالفائز من لقاء الذهاب والعودة بين الوداد البيضاوي المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي.