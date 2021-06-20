خبير: مانشيني حاول أن يغرس في زينيت نفس كرة القدم التي ابتكرها في المنتخب الإيطالي

قال رومان شارونوف، لاعب كرة القدم السابق، مدرب فريق "روبين" الروسي في كازان، إن مدرب فريق "زينيت" السابق روبرتو مانشيني حاول تأسيس كرة القدم في فريق سان بطرسبورغ، بناءً على نفس مبادئ المنتخب الإيطالي في بطولة أوروبا.

وأضاف في مقابلة مع مراسل وكالة "سبوتنيك" إلى "يورو 2020": " أنا معجب جدًا بالمنتخب الإيطالي تحت قيادة مانشيني، وتابعت هذا المدرب خلال الفترة التي قضاها في زينيت، لذا فإن ما يقدمه الإيطاليون لا يفاجئني".

وتابع موضحا: كنت أشاهده في روسيا: كان يستخدم نفس الفكر الذي يعطيه للإيطاليين الآن في بطولة كأس الأمم الأوروبية.. لماذا لم ينجح مع زينيت؟ هل تساءلت؟ هل حصل على دعم كبير من النادي؟

وأكمل: لا يمكنك مقارنة زينيت بالمنتخب الإيطالي أو حتى أن تفترض أنهما من الممكن أن يلعبا نفس الشيء تمامًا".

ويوضح أن "مانشيني مع زينيت كان يطلب دائمًا من لاعبيه التصرف بشجاعة، والتركيز على الدفاع وبناء الهجمة بسرعة، ولكن في المنتخب الإيطالي، قام بنفسه بتجنيد فريق من اللاعبين الذين يتناسبون مع أسلوبه وبمتطلباته".

وضمن المنتخب الإيطالي بقيادة مانشيني الوصول المبكر إلى الدور الثاني من كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بفوزه على تركيا (3-0) وسويسرا (3-0).

يذكر أن المدرب الإيطالي قاد نادي "زينيت" الروسي بين موسم 2017-2018 دون أن يحقق النجاح المطلوب.