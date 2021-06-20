بعد فوزه على الترجي... وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المصري، اليوم الأحد، إلى مطار القاهرة الدولي، قادمة من مطار قرطاج بتونس بعد خوض مباراة مع فريق الترجي، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر النادي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" صورا تظهر وصول أفراد بعثة النادي الأهلي إلى مطار القاهرة.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإن البعثة وصلت على متن الطائرة الخاصة التابعة لشركة مصر للطيران، القادمة من تونس.

📸| بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد الفوز على الترجي في تونس ✈️🦅💪



🔴#افريقيا_يا_أهلي

🔴#CHAM9IONS pic.twitter.com/N2j29HBTfm — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 20, 2021

​ وذكرت أن سلطات المطار شكلت فريقا من العلاقات العامة لإنهاء إجراءات البعثة فور وصولها إلى المطار.

✈️بعثة الأهلي تغادر مطار قرطاج في طريقها إلى القاهرة 🦅💪🔥

🔴|#افريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/TFmetLgic8 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

​فاز النادي الأهلي المصري على مضيفه الترجي التونسي، بهدف نظيف، أمس السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب حماد العقربي برادس ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الترجي ضيفا على الأهلي في مواجهة الإياب المقررة الأسبوع المقبل.