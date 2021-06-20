مدرب الترجي يكشف ما يجهزه لمواجهة الأهلي في القاهرة

كشف المدير الفني لفريق الترجي التونسي، معين الشعباني، ما يجهزه لمواجهة الأهلي المصري في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الشعباني في تصريحات نقلتها صحيفة "الشروق" المصرية إن فريقه لم يقدم في لقاء الذهاب المستوى المطلوب، ولعب بحذر شديد أثناء مواجهة الأهلي.

وأوضح أنه يجهز خطة مختلفة لمواجهة الأهلي في القاهرة عن طريق الضغط على دفاعاتهم مبكرا، والتسجيل ووضع الأهلي في موقف الدفاع.

وتابع بقوله: "سنفعل ما بوسعنا في لقاء العودة، ونأمل أن يكون التوفيق في صالحنا".

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد برادس سجله محمد شريف في الدقيقة 67 من زمن المباراة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة، ليضمن التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي يوم السبت المقبل على ملعب السلام بالقاهرة.

وسيلتقي الفائز من مواجهة الأهلي والترجي مع الفائز من لقاء كايزر تشيفز الجنوب أفريقي والوداد المغربي، وفاز الفريق الجنوب أفريقي في لقاء الذهاب على الوداد بهدف دون رد.