تركيا تغادر "يورو 2020" بعد 3 هزائم متتالية

أنهى المنتخب التركي لكرة القدم، مشاركته في بطولة أمم أوروبا 2020، والتي تقام هذا العام بسبب تأجيلها، سريعا، لعدم تخطيه الدور الأول.

وقالت وكالة "رويترز"، أن منتخب تركيا كانت "مشاركته باهتة"، حيث هٌزم 3 مرات، في المجموعة الأولى.

وسجل المنتخب التركي هدفا واحدا، بينما تلقت شباكه 8 أهداف.

وكانت الهزيمة الثالثة لتركيا أمام سويسرا بهدف مقابل 3 أهداف على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان.

كما هزمت تركيا أمام كل من إيطاليا وويلز، حيث خسرت بثلاثة أهداف أمام إيطاليا، وهدفين أمام ويلز.