أصغر لاعب كرة قدم في تاريخ بطولات اليورو تحت أنظار يوفنتوس الإيطالي

دائما ما تكون البطولات القارية مخزنا كبيرا للاعبين شباب موهبين يقعون تحت أنظار كشافي الأندية حول العالم، بهدف الحصول على خدمات أكبر بكثير من سعرهم الذي قد يكون بسيطا بحكم عمرهم.

أصبح البولندي كوزلوفسكي، يوم السبت، أصغر لاعب يخوض نهائيات بطولة أمم أوروبا "يورو"، بعد أن شارك كبديل في مباراة منتخب بلاده ضد إسبانيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

قال الصحفي نيكولو سكيرا عبر حسابه على موقع "تويتر": إن يوفنتوس وكالياري الإيطاليين مهتمان بلاعب خط وسط المنتخب البولندي لكرة القدم كاتسبير كوزلوفسكي.

#Cagliari and #Juventus are monitoring Kacper #Kozłowski (born in 2003). He is the youngest ever footballer to play at European Championship. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 21, 2021

ظهر كوزلوفسكي (وهو لاعب في مركز خط الوسط) لأول مرة في "يورو 2020" بعمر 17 عامًا و 246 يومًا متجاوزا بذلك الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي دخل الملعب في مباراة فريقه ضد كرواتيا، والتي انتهت بفوز المنتخب الإنجليزي بهدف نظيف) بعمر 17 عامًا و 349 يومًا.

ينتمي كوزلوفسكي إلى نادي "بوجون" البولندي. في موسم 2020/21، لعب اللاعب 20 مباراة في البطولة الدوري البولندي وسجل هدفًا واحدًا. ولديه أربع مشاركات دولية مع المنتخب البولندي.