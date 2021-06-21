الإعلام التشيلي يفضح نجوم منتخبه الوطني... خرقوا إجراءات التباعد بسبب بائعات الهوى

كشفت وسائل إعلام تشيلية، اليوم الاثنين، فضيحة تتعلق بنجوم المنتخب الوطني وسلوكهم غير المسؤول في أحد فنادق البلاد.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" التشيلية أن نحو 6 لاعبين من المنتخب الوطني خرقوا إجراءات التباعد ضد انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال دعوة عدد من النساء إلى حفلة خاصة في الفندق المعتمد من إدارة المنتخبات.

وسمت الصحيفة أسماء اللاعبين المتهمين بانتهاك القواعد وهم "جان مينيسيس، أرتورو فيدال، غاري ميديل، بابلو غالدامس، بابلو أرانغيس وإدواردو فارغاس.

وتم إلغاء المؤتمر الصحفي للمنتخب التشيلي عشية مباراة الأوروغواي، التي ستقام يوم غد الثلاثاء.

يذكر أن الاتحاد التشيلي قام بتغريم اللاعبين بمبلغ قدره 30 ألف دولار لكل منهم بسبب تجاوز القواعد والإجراءات الصارمة.