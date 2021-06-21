اليابان تحدد 10 آلاف مشجع فقط لجميع ملاعب أولمبياد ‏طوكيو

حددت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، اليوم الاثنين، حدا قدره 50% من السعة الاستيعابية لجميع ملاعب الأولمبياد.

وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان نشرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن الحد الأقصى لجميع ملاعب أولمبياد طوكيو 10 آلاف مشجع فقط.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، كاتسونوبو كاتو، قد قال أمس الأحد، إنه من الممكن أن تقام الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين، دون جمهور هذا الصيف إذا استمرت حالات "كوفيد 19" في البلاد بالنمو.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن كاتسو قوله: "إذا شهدنا زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، فإن القاعدة الأساسية هي اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الأولمبياد بنفس طريقة التعامل مع الأحداث الأخرى".

وتشمل هذه الإجراءات الحد من عدد المشجعين وحتى منعهم تماما، حسبما نقلت الوكالة عن الوزير. منعت اللجنة الأولمبية في اليابان بالفعل المشجعين من الخارج من القدوم لحضور المنافسات، في مارس/ آذار، وتناقش الآن عدد المتفرجين المحليين الذين قد يسمح لهم بالحضور.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة اليابانية وسلطات طوكيو مع مسؤولي الأولمبياد وأولمبياد المعاقين يوم الاثنين لمناقشة هذا الملف.

من المحتمل أن يراجعوا خطة الحكومة اليابانية للحد من عدد المتفرجين المحليين إلى 10 آلاف شخص لكل مبنى طالما أن الرقم لا يتجاوز سعة 50%. تبدأ الألعاب الأولمبية في 23 يوليو/ تموز والألعاب الأولمبية للمعاقين في 24 أغسطس/ آب.

في يوم الخميس الماضي، قال رئيس الوزراء الياباني إنه سيتم رفع حالة الطوارئ الوبائية، يوم الأحد، في جميع المحافظات باستثناء أوكيناوا، في حين سيتم تمديد الإجراءات المكثفة لمكافحة الفيروسات في المحافظات المتاخمة لطوكيو حتى 11 يوليو/تموز.