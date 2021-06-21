بوتين يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ويناقش معه عدة قضايا منها كأس العالم

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي، اليوم الاثنين، مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو.

وقال بيسكوف للصحفيين: "إنفانتينو سيكون أيضًا في الكرملين اليوم، هناك العديد من الأسئلة، بالطبع، إرث كأس العالم، ومساعدة روسيا لقطر من خلال خبرتها بحكم تجربتها. طبعا في هذا الصدد تفاعلنا مع قطر في مستوى جيد جدا جدا".

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن روسيا فازت بحق استضافة بطولة العالم لكرة الطائرة الشاطئية، التي ستقام في أغسطس، وقال: "هذا أيضا ستتم مناقشته".

وسيزور إنفانتينو مباراة بلجيكا وفنلندا اليوم في سان بطرسبورغ.