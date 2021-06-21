رونالدو يذهل المتابعين... ماذا فعل قبل هدفه في مباراة البرتغال وألمانيا

أذهل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حين أحرز هدفا لمنتخب بلاده في شباك ألمانيا في بطولة كأس أوروبا.

ولم يكن الهدف هو ما أثار إعجاب المشاهدين بقدر ما عبروا عن دهشتهم من ركض رونالدو بسرعة شديدة قبل أن يسجل الهدف، إذ تحوّل من الدفاع في منطقة جزاء منتخب بلاده بهجمة مرتدة أسرع فيها بقوة صوب مرمى الخصم.

وتعجب المشاهدون كيف لصاحب الستة وثلاثين عاما، أن يعدو بهذه السرعة واللياقة العالية، فكتب أحد المعلقين على الهدف: "رونالدو صاحب الـ36 عاما أبعد الكرة من منطقة جزاء البرتغال وركض.. البرتغالي قطع الملعب بطوله في 14 ثانية فقط!.. سرعة رونالدو في كرة الهدف الأول للبرتغال وصلت إلى 32 كيلومترا في الساعة الواحدة، كواحدة من أسرع الانطلاقات في البطولة حتى الآن".

Here is he at 36. His name is supercalifragislitic @Cristiano Ronaldo. In a twinkle of an eye, he's seen nodding the ball out of his box; in a split second ( *14 seconds*), he's seen expecting a pass in the opponent box for a sitter. *No wonder he's endorsed drinking water*. pic.twitter.com/JRKyAAYMH7 — DonAVE 💙 (@IamDONAVE) June 19, 2021

وقال آخر: "ها هو في السادسة والثلاثين من عمره. اسمه الرجل الخارق.. رونالدو في طرفة عين قطع الكرة في منطقة جزاء فريقه وقطع الملعب بطوله في 14 ثانية فقط.. وتوقع تمريرة في منطقة جزاء الخصم.. ليس هناك أي غرابة لتفضيله شرب الماء" في إشارة إلى موقف رونالدو الأخير من المشروبات الغازية خلال مؤتمر مباراة بلاده مع المجرفي البطولة.

وأزاح رونالدو زجاجتي مياه غازية كانتا أمامه خلال المؤتمر، ثم أمسك بزجاجة مياه ورفعها في الهواء، ناصحا متابعيه بشرب الماء.

ويُعرف عن رونالدو أنه يتبع نظاما غذائيا صارما فضلا عن اهتمامه ببناء جسده عضليا، وهو ما يفسر سر لياقته العالية إلى لآن في الملاعب.