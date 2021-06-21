ضربة موجعة لمنتخب اسكتلندا قبل لقاء كرواتيا في "يورو 2020"

تلقى المنتخب الاسكتلندي ضربة قاسية بغياب لاعب وسطه، بيلي جيلمور، عن اللقاء الهام الذي يجمعه بمنتخب كرواتيا ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وصرح الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم اليوم، اليوم الاثنين في بيان نشرته "رويترز": أن "لاعب الوسط الشاب بيلي غيلمور أصيب بفيروس كورونا المستجد، وإنه سيغيب جراء ذلك عن مباراة منتخب بلاده المقبلة أمام كرواتيا غدا الثلاثاء ضمن المجموعة الرابعة ببطولة أوروبا لكرة القدم".

وأضاف الاتحاد في بيانه "يستطيع الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم التأكيد بأن عضوا في المنتخب الوطني المنافس في بطولة أوروبا وهو بيل جيلمور أصيب بفيروس كورونا".

وجاء في البيان أيضا "بعد التنسيق مع السلطات الصحية الانجليزية عقب ظهور النتيجة الإيجابية سيخضع بيلي لعزل صحي ذاتي لمدة 10 أيام ومن ثم فإنه سيغيب عن مباراة اسكتلندا أمام كرواتيا ضمن المجموعة الرابعة لبطولة أوروبا 2020 التي ستقام في ملعب هامبدن بارك (في غلاسغو)".

ولعب غيلمور (20 عاما) دورا بارزا في تعادل اسكتلندا بدون أهداف مع إنجلترا الأسبوع الماضي في أول مشاركة له أساسيا من البداية مع الفريق.

وبعد مباراتين وقبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات تتذيل اسكتلندا الترتيب في المجموعة الرابعة بنقطة وحيدة ويتعين عليها الفوز على كرواتيا وصيفة أبطال العالم للحصول على فرصة للوصول إلى الدور الـ16.