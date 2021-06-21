إنشاء مركز رياضي للأشخاص ذوي "متلازمة داون" في سان بطرسبورغ

وقال يوري فيداكاس، المؤسس المشارك للمشروع، للصحفيين في المركز الصحفي للمدينة لـ"يورو 2020": "لقد تحولنا إلى نادي كرة قدم حقيقي. لدينا سمات جميع الأندية الكبيرة: من التصميم الفردي لشارة الكابتن إلى النشيد الوطني. وستكون النقطة الأخيرة من تطوير المشروع هي بناء مركز رياضي شامل، حيث مع متلازمة داون، يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة العمل بشكل مستقل والدراسة مجانًا.

ظهر مشروع "47 في اللعبة" في صيف 2020 وهو مشروع شامل لمساعدة ذوي متلازمة داون في التكيف الاجتماعي من خلال ممارسة الرياضة.

وأضاف فيداكاس: أن أحد أهداف المشروع هو تكوين فريق تنافسي للمشاركة في بطولات كرة القدم الدولية بين المصابين بمتلازمة داون.

بدوره، أشار رئيس لجنة السياسة الاجتماعية في إدارة سانت بطرسبورغ، ألكسندر رزهانينكوف، إلى أن السلطات مستعدة لدعم هذه المبادرة. وقال: "بالتأكيد سندعم هذا المشروع ونوسع قدراته".