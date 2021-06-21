"الفيفا" تقلص عقوبة مدرب تلاعب في نتائج مباريات

أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الاثنين، تقليص عقوبة إيقاف مدى الحياة صدرت بحق سامسون سياسيا، مدرب منتخب نيجيريا السابق، بسبب التلاعب في نتائج مباريات، إلى خمس سنوات فقط.

وقال الاتحاد الدولي "الفيفا" في 2019 إن الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم المستقلة أدانت سياسيا "بعد اعترافه بتلقي رشاوى للتلاعب بنتائج مباريات في انتهاك لميثاق أخلاقيات الفيفا". وتم وقتها تغريمه أيضا 50 ألف فرنك سويسري (54 ألف دولار).

لكن المحكمة الرياضية قضت بأن عقوبة الإيقاف مدى الحياة "لا تتناسب مع المخالفة الأولى التي لم يكن لها تأثير سلبي أو فوري على أصحاب المصلحة في كرة القدم" بينما تم إلغاء الغرامة أيضا.

وقالت المحكمة: "أقرت اللجنة بضرورة أن تكون العقوبات قاسية بما يكفي للقضاء على الرشوة وخاصة التلاعب بنتائج المباريات في كرة القدم. وفقا لـ "رويترز".

"ومع ذلك، اعتبرت اللجنة في الظروف الخاصة لهذه المسألة أنه سيكون من غير المناسب والمفرط فرض عقوبة مالية بالإضافة إلى الإيقاف خمس سنوات، لأن عقوبة الإيقاف تضمنت بالفعل عقوبة مالية في القضاء على كرة القدم كمصدر للدخل للسيد سياسيا".

وقاد سياسيا (53 عاما) هجوم نيجيريا ثم تولى لاحقا تدريب عدة منتخبات وطنية للشباب قبل أن يدرب المنتخب الأول في 2016.