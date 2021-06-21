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    سامي الجابر

    سامي الجابر يعتذر لأمير سعودي بعد انتهاء الجدل بشأن الـ170 مليون ريال

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    رياضة
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    اعتذر نجم نادي الهلال السعودي، سامي الجابر، اليوم الاثنين، بصورة رسمية إلى سلفه في المنصب، الأمير نواف بن سعد آل سعود، بعد صدور حكم نهائي في قضية الـ"170 مليون ريال".

    وكان سامي الجابر أعلن خلال رئاسته نادي الهلال اختفاء مبلغ 170 مليون ريال سعودي من خزينته، ما شمل اتهاما للرئيس السابق، نواف بن سعد، بمسؤوليته وراء ذلك.

    تركي آل الشيخ يسلم كأس زايد للأندية العربية الأبطال لفريق النجم الساحلي التونسي في حضور الأمير محمد بن زايد آل نهيان، 18 نيسان/أبريل 2019
    © AFP 2021 / GIUSEPPE CACACE
    بعد تصريحات رئيس "الهلال"... سامي الجابر يفتح النار
    وأشار الجابر وقتها إلى أن شركات التدقيق المالي التي دققت في حسابات نادي الهلال رفعت تقريرا للهيئة العامة للرياضة يفيد بوجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة، وهو ما نفته الهيئة فما بعد.

    في المقابل، لم يصمت رئيس الهلال السابق، الأمير نواف بن سعد، إزاء اتهامات سامي الجابر ضده، ورفع قضية  ضد الأخير في المحكمة الجزائية السعودية يتهمه فيها بتشويه سمعته، كما طالب باعتذار رسمي وفرض غرامة على الجابر.

    وفي شهر فبراير/ شباط 2020، أصدرت المحكمة الجزائية حكما قابل للاستئناف ضد سامي الجابر ولصالح نواف بن سعد، وعاقبت الجابر بالغرامة وفرضت عليه تقديم اعتذار رسمي.

    من جانبه، استأنف الجابر الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت طلبه، وقبلت استئناف بن سعد في أغسطس/ آب 2020، لافتة إلى ما فعله الجابر يمثل إساءة لنواف بن سعد لعدم وجود دليل يؤكد صحة تصريحاته.

    وأيدت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الجزائية في شهر مارس/ آذار الماضي بالغرامة 50 ألف ريال سعودي للحق العام والاعتذار العلني، واعتبرت الحكم ملزما بالتنفيذ بعد استكمال إجراءات إدارة التنفيذ.

    وفي يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو/ حزيران الجاري، أسدلت المحكمة الجزائية الستار على أزمة الخلاف حول الـ170 مليون ريال، بإعلانها إحالة القضية إلى جهة التنفيذ (الشرطة) لاستدعاء المدعى عليه، سامي الجابر، وإلزامه بدفع الغرامة، والاعتذار للمدعي، نواف بن سعد، بصورة علنية عبر حسابه على "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

    وبالفعل، غرد سامي الجابر، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "سبق وأن غردت بحسابي وذكرت ما نصه: "خلال البرنامج ذكر معاليه المعلومة أنني قلت هناك 170 مليون لم نجد لها أي قوائم مالية مدققة وهذا الكلام حدث فعلا" وقد صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية بثبوت إساءة تلك التغريدة للأمير نواف بن سعد آل سعود واعتذر له عن ذلك".

    ​وتولي الأمير نواف بن سعد رئاسة مجلس إدارة الهلال خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2015 حتى نيسان/ أبريل 2018، وخلفه سامي الجابر بقرار من رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وقتها، المستشار تركي آل الشيخ".

    وفي سبتمبر/ أيلول 2018، أصدر تركي آل الشيخ قرارا بإعفاء سامي الجابر من منصبة كرئيس لنادي الهلال السعودي.

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