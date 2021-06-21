أهداف مباراة روسيا والدنمارك في يورو 2020

وتقدم منتخب الدنمارك بـ 4 ليحصد بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 مع المنتخب البلجيكي، الذي يحتل صدارة المجموعة الثانية.
يورو 2020 : الدنمارك 1 - 0 روسيا | هدف الدنمارك الاول— سناب igoal1 (@cafcl_4) June 21, 2021
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
https://t.co/OfUApFAx63
أحرز أهداف المنتخب الدنماركي كل من ميكل دامسغارد في الدقيقة 38.
مدافع روسيا عمل احلى اسيست في البطولة في جول الدنمارك التاني 😂— دكروري (@_daacc_) June 21, 2021
https://t.co/6x1bvil3MA
وفي الدقيقة 59 أحرز يوسف بولسن، لاعب المنتخب الدنماركي، الهدف الثاني لفريقه.
يورو 2020 : الدنمارك 3 - 1 روسيا | هدف الدنمارك الثالث— سناب igoal1 (@cafcl_4) June 21, 2021
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
pic.twitter.com/0g70gPBdYJ
واستطاع أندرياس كريستنسن، إحراز الهدف الثالث في شباك المنتخب الروسي في الدقيقة 79.
وفي الدقيقة 82 تمكن يواكيم مايله، من إحراز هدف الدنمارك الرابع ليؤكد تفوق منتخب بلاده على المنتخب الروسي.
أم هدف المنتخب الروسي الوحيد فقد أحرزه اللاعب أرتيم زيوبا، من ركلة جزاء في الدقيقة 70.
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