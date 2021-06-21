أهداف مباراة روسيا والدنمارك في يورو 2020

فاز منتخب الدنمارك على نظيره الروسي (4 - 1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب باركن، ضمن الجولة الأخيرة بدور المجموعات في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتقدم منتخب الدنمارك بـ 4 ليحصد بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 مع المنتخب البلجيكي، الذي يحتل صدارة المجموعة الثانية.

يورو 2020 : الدنمارك 1 - 0 روسيا | هدف الدنمارك الاول



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



https://t.co/OfUApFAx63 — سناب igoal1 (@cafcl_4) June 21, 2021

أحرز أهداف المنتخب الدنماركي كل من ميكل دامسغارد في الدقيقة 38.

مدافع روسيا عمل احلى اسيست في البطولة في جول الدنمارك التاني 😂

https://t.co/6x1bvil3MA — دكروري (@_daacc_) June 21, 2021

وفي الدقيقة 59 أحرز يوسف بولسن، لاعب المنتخب الدنماركي، الهدف الثاني لفريقه.

يورو 2020 : الدنمارك 3 - 1 روسيا | هدف الدنمارك الثالث



في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1



pic.twitter.com/0g70gPBdYJ — سناب igoal1 (@cafcl_4) June 21, 2021

واستطاع أندرياس كريستنسن، إحراز الهدف الثالث في شباك المنتخب الروسي في الدقيقة 79.

وفي الدقيقة 82 تمكن يواكيم مايله، من إحراز هدف الدنمارك الرابع ليؤكد تفوق منتخب بلاده على المنتخب الروسي.

أم هدف المنتخب الروسي الوحيد فقد أحرزه اللاعب أرتيم زيوبا، من ركلة جزاء في الدقيقة 70.