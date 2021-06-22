الحسناء البريطانية تايلور تعلن خطوبتها من رياض محرز... صور

أعلنت الحسناء البريطانية، تايلور وارد، خطوبتها بشكل رسمي من نجم المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي، رياض محرز، على صفحتها الخاصة على "إنستغرام".

ونشرت وارد، صورا جمعتها بالنجم الجزائري على جزيرة ميكونوس اليونانية، وظهرت ترتدي خاتم الخطوبة وبجوارها محرز.

وأرفقت وارد الصور بمنشور جاء فيه: "لا يوجد أحد أُفضِّلُ أن أصنع معه هذه الحياة، أكثر من حياتنا.. وأنا مُتحمسة للعيش معاً لذلك قلت نعم.. أحبك"، ليرد محرز معلقا "أُحبك".

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هذا وتبلغ وارد 23 عاما وتحظى بمتابعة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث يصل عدد متابعيها الى أكثر من مليون.

يذكر بأن وارد، هي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد التي تبلغ ثروتها 42 مليون جنيه استرليني وتزوجت من لاعب كرة القدم المعتزل، آشلي وارد. ولدى تايلور 3 شقيقات، هُن داربي وتشارلي وأستون، بحسب ما نشر موقع "البيان".