"كاف" يعلن موعد نهائي الموسم الجديد من دوري أبطال أفريقيا ويكشف زيادة القائمة والتبديلات

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، موعد بداية الموسم المقبل من بطولات الأندية، بالإضافة إلى بعض الأمور الخاصة بالمباريات.

وقال "كاف" عبر موقعه الرسمي ، إن الموسم الجديد من بطولات الأندية سوف يبدأ يوم 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، بالدور التمهيدي الأول من بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، مشددا على أن مرحلة المجموعات سوف تبدأ في فبراير/شباط 2022.

وأكد البيان أنه تم تمديد العمل بقاعدة التبديلات الخمسة للموسم 2021/2022، وعلى هذا فإنه سيتم السماح لكل ناد بتسجيل 40 لاعبا بدلا من 30 كالمعتاد، كما أنه سيوجد على مقاعد البدلاء 9 لاعبين بدلا من 7 وهو الرقم الاعتيادي.

وأعلن "كاف" بدء مرحلة دور المجموعات في فبراير 2022، فيما يكون ربع النهائي ونصف النهائي في أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار 2022، على أن يكون النهائي في الفترة من 22 إلى 29 مايو 2022.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن إقامة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا موسم 2020- 2021 في دولة المغرب، يوم 17 يوليو/ تموز المقبل، وفقا لما نشره عبر موقعه "afrik-foot" الرسمي.