بريطانيا تسمح لأكثر من 60 ألف مشجع بحضور مباريات قبل نهائي ونهائي بطولة أوروبا

أعلنت الحكومة البريطانية أنه تسمح لأكثر من 60 ألف مشجع بحضور مباريات النهائي وقبل النهائي في بطولة أوروبا 2020 في ويمبلي.

وأكدت الحكومة أن سعة استاد ويمبلي بلندن تزيد في مباريات قبل النهائي والنهائي من البطولة حتى تصل إلى 60 ألف مشجع.

وحسب وكالة رويترز يسمح الاستاد بذلك بحضورة 75 % من سعته خلال 3 مباريات في البطولة المؤجلة من العام الماضي.

وتختتم بطولة أوروبا 2020 في 11 يوليو/ تموز المقبل.