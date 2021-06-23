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    عثمان ديمبلي

    إصابة ديمبلي مجددا... هل تنهي الكبوات المتتالية مستقبل الحصان الأسود في الكرة

    © REUTERS / Albert Gea
    رياضة
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    "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن"، يبدو أنه مثل ينطبق بصورة مثالية على مسيرة الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، مع فريق برشلونة الإسباني.

    أعلن النادي الكتالوني في بيان عبر موقعه الرسمي مجددا عن إصابة عثمان ديمبلي، خلال مشاركته مع منتخب فرنسا، وحاجته لجراحة جديدة، لعلاج مشكلة في الركبة.

    ويقول موقع "سكاي سبورتس" الرياضي العالمي، إنه يوم انضم عثمان ديمبلي إلى برشلونة في عام 2017 من بروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 مليون يورو، كان يشعر أن حلمه بدأ في التحقيق وأنه سيلعب بجوار الأسطورة، ليونيل ميسي، وفي أعظم ناد في العالم.

    عثمان ديمبلي
    © REUTERS / Albert Gea
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    ولكن حلمه هذا شابته الكثير من المشاكل، بسبب إصاباته المتكررة، التي حالت بينه وبين أن يعزز هجوم البارسا بصورة دائمة.

    الإصابة الأخيرة

    وجاءت إصابة ديمبلي الأخيرة، مع منتخب فرنسا، والتي بسببها ودع بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2020".

    وغادر ديمبلي مباراة منتخب فرنسا أمام المجر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، مصابا رغم أنه شارك كبديل لتعزيز هجوم الديوك.

    وأعلن الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي أن عثمان ديمبلي، 24 عاما، سيغيب لنهاية بطولة "يورو 2020".

    بدوره أعلن برشلونة أن ديمبلي مصاب، بأربطة الركبة اليمني، وبحاجة إلى تدخل جراحي عاجل.

    وقال الحساب الرسمي لنادي برشلونة على موقع تويتر: "إن ديمبيلي سيخضع يوم 28 يونيو/حزيران لعملية جراحية على وتر الركبة اليمنى في فنلندا.

    ليست الأولى

    الأزمة الرئيسية، وفقا للتقرير أن تلك ليست المرة الأولى التي يصاب فيها ديمبلي بتلك الركبة، أو يخضع فيها لجراحة منذ انضمامه إلى البارسا.

    وسبق أن أصيب ديمبلي بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية في سبتمبر/أيلول 2017، بعد أول مشاركة له أساسياً مع برشلونة ليغيب 4 أشهر متتالية.

    ثم تعرض للإصابة ذاتها، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واضطر للخضوع لجراحة مرة أخرى ليبتعد عن المنافسات نحو 9 أشهر.

    وتكررت بعد ذلك الإصابات، حتى أنه خلال 4 مواسم مع البارسا، شارك أساسيا في 54 مباراة فقط من أصل 152 مباراة لعبها في الدوري الإسباني.

    عثمان ديمبلي
    © REUTERS / Albert Gea
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    مستقبل غامض

    ونقلت التقرير عن مصادر قولها إن إصابته الجديدة، ستجعل شكوكا واسعة تخيم حول إمكانية تجديد البارسا عقده مع اللاعب، خاصة وأنه متبق له عام واحد في عقده مع الفريق الكتالوني.

    وقال موقع "فوتبول إسبانيا" إن مسألة بقاء ديمبلي باتت بحاجة إلى مواقع من خوان لابورتا، رئيس النادي، الذي يبدو أنه غير مقتنع باللاعب بسبب إصاباته المتكررة.

    ويمكن أن يبحث النادي الكتالوني عن صفقة لبيع ديمبلي عقب تشافيه من الإصابة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

    وسيكون على "ديمبلي" أن يختار بين التجديد لناديه برشلونة، أو الرحيل لخوض تجربة جديدة في ناد آخر عليه اتخاذ قراره بين التجديد أو الرحيل لخوض تجربة جديدة في مكان جديد.

    وتتنافس عدة أندية أوروبية للحصول على عثمان ديمبلي، في مقدمتهم يوفنتوس ومانشستر يونايتد، إذ تحدثت تقارير صحفية عن أن عددا من الأندية تواصلت مع وكيل اللاعب لمعرفة موقفه من الرحيل عن برشلونة.

    وتشمل الأندية الأربعة التي ترغب في التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي كلا من يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، إضافة إلى ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

    انظر أيضا:

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