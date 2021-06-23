بأربعة أهداف.. فرنسا والبرتغال يصعدان ورونالدو كالعادة يحقق إنجازا فرديا جديدا

صعد منتخبا فرنسا والبرتغال، اليوم الأربعاء 23 يونيو/حزيران، بتعادلهما إيجابيا بهدفين لكل منهما، في ختام مباريات المجموعات في بطولة "يورو 2020".

وسجل ثنائية البرتغال كريستيانو رونالدو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 30 و60، فيما أحرز ثنائية فرنسا كريم بنزيما في الدقيقتين 45 من ركلة جزاء و47 من زمن المباراة.

وبهدفي رونالدو، عادل الدون الرقم القياسي المسجل باسم الإيراني علي دائي، كأكثر لاعب إحرازا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم.

ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 109 مع منتخب بلاده البرتغال، ليعادل رقم الإيراني علي دائي كأكثر لاعب إحرازا للأهداف الدولية مع المنتخبات.

يذكر أن كريستيانو رونالدو، بات أول شخص في العالم يتجاوز عدد متابعيه الـ 300 مليون على موقع "إنستغرام".

على صفحته عبر "إنستغرام"، يشارك لاعب كرة القدم بنشاط أحداث من حياته، ويقوم بتحميل الصور من المباريات والدورات التدريبية.

تحصل مشاركات الرياضيين على "إنستغرام" على ما يصل إلى 13 مليون إعجاب، حيث يتم جمع العديد من ردود الفعل بشكل خاص من خلال صور رونالدو مع عائلته المكونة من صديقته جورجينا وأربعة أطفال.

وكمثال، فإن المنشور الأخير في 17 يونيو/حزيران، والذي هنأ فيه لاعب كرة القدم بشكل مؤثر ابنه الأول كريستيانو جونيور بعيد ميلاده، حقق أكثر من 12 مليون إعجاب.

يذكر أنه تأهل إلى ثمن نهائي "يورو 2020"، منتخبات ويلز، والدنمارك، وإيطاليا، والنمسا، وهولندا، والتشيك، وبلجيكا، والبرتغال، وكرواتيا، وإسبانيا، وفرنسا، وسويسرا، وإنجلترا، وألمانيا، والسويد، وأوكرانيا، وفرنسا، والبرتغال.