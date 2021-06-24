رونالدو يحتل المركز الثاني في دور المجموعات "يورو 2020"

دخل مهاجم المنتخب الروسي لكرة القدم أرتيم دزيوبا ومواطنه لاعب خط الوسط دالر كوزيايف ضمن أفضل 100 لاعب في مرحلة المجموعات من بطولة أوروبا "يورو 2020".

ونشر موقع "WhoScored" التصنيف، حيث حصل دزيوبا على متوسط تقييم 6.93 ليحتل المركز 84، فيما حصل كوزيايف على المركز 91 برصيد 6.90.

وفاز بالمركز الأول في الترتيب لاعب خط وسط المنتخب البلجيكي كيفين دي بروين، بينما احتل نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب لاعب خط الوسط المنتخب الهولندي فرينكي دي يونغ.

يذكر أنه في اللقاء الافتتاحي لبطولة أوروبا خسر المنتخب الروسي أمام بلجيكا بنتيجة 0- 3. فيما فاز على فنلندا بنتيجة 1- 0، ليتلقى هزيمة موجعة أمام الدنمارك بنتيجة 4-1.

ЛЕЕЕША МИРАНЧУУУУК! СПАСИБО! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺



📷 Getty Images pic.twitter.com/nY5mT1I5yi — Матч ТВ (@MatchTV) June 16, 2021

وستشهد المسابقة الكثير من المنافسة بعدما اتضحت صورة كامل المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي يورو 2020 أو ما يسمى بدور الستة عشر لبطولة أمم أوروبا.

وسيقابل منتخب ويلز نظيره الدنمارك - على ملعب "يوهان كرويف آرينا" – يوم 26 يونيو/حزيران الجاري، فيما ستلعب إيطاليا ضد النمسا - على ملعب "ويمبلي" – في اليوم نفسه.

ملعب "بوشكاش آرينا" سيشهد لقاء المنتخب الهولندي ضد التشيك يوم 27 يونيو/حزيران، بينما ستواجه البرتغال بلجيكا في اليوم نفسه على ملعب "لا كارتوخا".

– Для меня большая честь, что этот рекорд будет принадлежать Роналду



👏 Иранец Али Даеи искренне рад, что Криш догнал его по голам за национальные сборные:https://t.co/6BsdAZCfj1



📷 Alex Pantling/Staff/Getty Images Sport/Getty Images pic.twitter.com/BPYG0gT1L6 — Матч ТВ (@MatchTV) June 24, 2021

الإثنين 28 يونيو/حزيران ستلعب كرواتيا ضد إسبانيا على ملعب "باركن ستاديون"، وفرنسا ضد سويسرا - على ملعب "آرينا ناسيونالا".

Мы принесли тебе лучшую новость дня! Матч ТВ покажет игру 1/8 финала Евро Хорватия – Испания 🇭🇷🇪🇸



Попадет ли наконец Мората? И протащат ли Модрич с Влашичем хорватов в четвертьфинал? Все увидишь на нашем канале 28 июня 📺 pic.twitter.com/RGINki2Yqm — Матч ТВ (@MatchTV) June 24, 2021

وفي النهاية سيشهد يوم الثلاثاء 29 يونيو/ حزيران مباراة إنجلترا ضد ألمانيا على ملعب "ويمبلي"، و السويد ضد أوكرانيا - على ملعب "هامبدين بارك".

وتقام نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الفترة بين 11 يونيو الجاري و11 يوليو المقبل في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وسانت بطرسبورغ".