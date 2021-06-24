رونالدو يتعرض لهجوم بزجاجات "كوكا كولا" خلال لقاء فرنسا... صور

وجد كريستيانو رونالدو نفسه في موقف محرج قابله بالتجاهل خلال لقاء فرنسا والبرتغال، حيث ألقت مجموعة من المشجعين في ملعب "بوشكاش أرينا"، زجاجات مشروبات غازية عليه.

وتداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر مجموعة من المشجعين الفرنسيين وهم يقذفون رونالدو بزجاجات كوكا كولا، أثناء احتفاله بهدفه في شباك فرنسا، وذلك ردا على حرجته الشهيرة الاحتفالية بأهدافه.

Ronaldo stayed alert as he spotted a Coca-Cola bottle thrown towards him in the dramatic draw with France



Then Ronaldo urged the watching world to "drink water!"



A fan got onto the pitch but a steward intervened and Cristiano Ronaldo remained calm pic.twitter.com/DONTstZH4K — Lilian Chan (@bestgug) June 24, 2021

ولم يعر رونالدو، الذي سجل هدفين ساهم بهما في تعادل البرتغال مع فرنسا بنتيجة 2-2، وبالتالي تأهلها إلى الدور المقبل، أي اهتمام لتصرفات الجماهير الفرنسية وواصل احتفاله.

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وكان رونالدو قد أثار جدلا كبيرا، بعدما قام بإبعاد زجاجات المياه الغازية "كوكا كولا"، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة البرتغال وهنغاريا في بطولة كأس أمم أوروبا الحالية، ورفع زجاجة مياه بدلا منها، قائلاً: "اشربوا الماء".