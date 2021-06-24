"يويفا" يلغي قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية من الموسم المقبل 2021/2022.

وصرح "يويفا" في بيان رسمي، إنه وافق على توصية لجنة المسابقات في الاتحاد بإلغاء ما يسمى بقاعدة الأهداف خارج الأرض من جميع مسابقات الأندية.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season. Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL — UEFA (@UEFA) June 24, 2021

وأوضح أنه "في حالة سجل الفريقان نفس عدد الأهداف أي انتهت مباراة الذهاب 1-0 والإياب 2-1 على سبيل المثال سيتم اللجوء لشوطين إضافيين وحال لم يسجل الفريقان أهداف يتم اللجوء لركلات الترجيح".

وأضاف أنه "نظرا لأن الأهداف خارج الأرض لم تعد تمنح أهمية إضافية لتحديد التعادل فسيتم إلغائها أيضا من المعايير المستخدمة لتحديد التصنيف عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط في مرحلة المجموعات".

بدوره، قال رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين، إن "قاعدة الأهداف خارج الأرض كانت جزءا من مسابقات الاتحاد الأوروبي منذ بدايتها في 1965".

وتابع أن "هذه القاعدة لا تجعل الفرق المحلية خاصة في مباراة الذهاب تهاجم لأنهم يخشون تلقي هدف يمنح خصومهم ميزة حاسمة".

وأشار إلى أن "هناك ظلم يقع على الفريق المضيف بإجباره على التسجيل مرتين عندما يسجل الفريق الضيف".

وكانت قاعدة الأهداف خارج الأرض تنص على أنه في حالة تساوي فريقين في عدد الأهداف خلال مجموع مباراتي الذهاب والإياب، يتأهل الفريق الذي سجل أهدافا أكثر خارج ملعبه.