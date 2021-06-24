قائد منتخب هولندا يطالب بالحماية من العنصرية بعد إعلان نيته دعم المثليين

طالب جورجينيو فاينالدوم، قائد المنتخب الهولندي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، بحماية اللاعبين في مواجهة الإهانات العنصرية، التي من الممكن أن يتعرضوا لها خلال مباراتهم في دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأوروبية الحالية "يورو 2020".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الهولندي نظيره التشيكي يوم الأحد المقبل في العاصمة المجرية بودابست في دور الـ16 للبطولة الأوروبية.

وقال فاينالدوم اليوم الخميس في معسكر المنتخب الهولندي بمدينة زيست في تصريحات نشرتها شبكة "إسبن" الرياضية العالمية: "إذا حدث هذا، على يويفا أن يتدخل".

وتابع بقوله "عليكم أن تتفهموا أنه في حالة عدم تدخل يويفا، فإنه سيضع بهذا مسؤولية ضخمة على اللاعبين".

واستمر فينالدوم قائلا "يتعين على يويفا حماية اللاعبين، يجب ألا يكون هذا مسؤولية اللاعبين".

وفي الأسبوع الماضي، وخلال المباراة بين منتخبي المجر وفرنسا في بودابست، تعرض كيليان مبابي نجم هجوم المنتخب الفرنسي لإهانات عنصرية من الجماهير المتواجدة في المدرجات.

ودشن يويفا بعدها تحقيقا، ولكن حكم المباراة لم يبد أي ردود فعل تجاه هذه الأحداث خلال اللقاء.

ويرى فاينالدوم، ذو البشرة السوداء مثل مبابي، أن الكثير من الخطوات يجب اتخاذها بهذا الشأن قبل المباراة المرتقبة في بودابست.

يأتي تحذير فينالدوم، بعد إعلانه نيته أن يضع في هذه المباراة عبارة "حب واحد" على شارة القيادة، مدعومة بعلم قوس قزح المشير إلى "مثليي الجنس" في إعلان لدعمه المثليين.

ولا يستبعد فاينالدوم مغادرة الملعب، حال تعرضه لإهانات عنصرية خلال المباراة.

ومن المقرر أن يحقق فينالدوم خلال تلك المباراة إنجازا تاريخيا، بتخطيه رقم الأسطورة الهولندية ماركو فان باستن كأكثر لاعب مشاركة بقميص الطواحين الهولندية.