لاعبو الأرجنتين يفاجئون ميسي في عيد ميلاده بهدايا تتعلق بكريستيانو رونالدو... فيديو

احتفل لاعب كرة القدم الارجنتيني، ليونيل ميسي، بعيد ميلاده الـ34 في وقت ينافس فيه "التانغو" ببطولة "كوبا أمريكا".

وأظهر مقطع فيديو دخول لاعبي منتخب الأرجنتين إلى غرفة كان فيها ليونيل ميسي، ومفاجأته بإنشاد أغان، احتفالا به.

وتميّز بعضها بالغرابة، إذ كان بينها وعاء ماء، في إشارة على ما يبدو لتناول نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو مسألة شرب الماء بدلا عن المشروبات الغازية، في مؤتمر صحفي ببطولة "يورو 2020".

Messi's Argentina teammates woke him up to sing Happy Birthday and give him presents 🎁



Family 💙 pic.twitter.com/BQtCxjY3Ff — ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2021

وفي الأعوام الأخيرة، أصبحت بطولة "كوبا أميركا" عقدة حقيقية لميسي، خاصة بعد اقترابه من تحقيقها عامي 2015 و2016، لكن الهزيمة بركلات الترجيح أمام تشيلي حالت دون ذلك في النسختين.

ويسعى ميسي الحاصل على لقب أفضل لاعب في العالم 6 مرات، لكسر "النحس" الذي يلازمه مع منتخب بلاده في الفوز ببطولة كبرى، خلال مشاركته بـ"كوبا أميركا".

وارتفعت المطالب من جماهير الكرة لميسي، لتحقيق لقب دولي مع منتخب بلاده، يدخله نادي الأساطير الدوليين الكبار الذين سبقوه.