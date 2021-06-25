إجراء جديد يخص المسلمين في "يورو 2020" بعد حادثتي بوغبا وكريستيانو

أعلن منظمو يورو 2020 عن إجراء جديد يتعلق بوضع مشروبات الشركات الراعية للبطولة الأوروبية بعد ما قام به اللاعب الفرنسي بول بوغبا..

وبحسب ما كشفته صحيفة "تيليغراف" بأن المنظمين سيقومون بطرح سؤال على الفرق والمدراء الفنيين إذا كانوا يعارضون وجود زجاجات "هاينكن" الخالية من الكحول أو الكحولية على المنصة، لأسباب دينية.

وبحسب الصحيفة، إذا كان هناك أحد يمانع، لهذه الأسباب لن يتم وضع المشروب.

نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد، بوغبا، وهو مسلم متدين، لفت الأنظار في مؤتمره الصحفي بعد المباراة عقب فوز فرنسا 1-0 على ألمانيا يوم الثلاثاء الماضي، حيث قام بإزالة زجاجة مشروب "هاينكن" من أمامه.

جاء موقف بوغبا من أحد رعاة المشروبات في بطولة أوروبا 2020 في أعقاب حادثة قام فيها قائد البرتغال كريستيانو رونالدو بإزالة زجاجات "كوكا كولا" قبل المباراة الافتتاحية لفريقه ضد المجر.

بدا النجم العالمي منزعجًا من وجود المشروب الغازي في لقطة ووضعه جانبًا ، قبل أن يهتف "اشربوا الماء!" للكاميرا.

يذكر وأن استهلاك الكحول ممنوع (أو يُعرف باسم "حرام") بين المسلمين وأن احتمالية خطيئة الكحول كانت "أكبر بكثير" من فوائدها.