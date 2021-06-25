إغلاق "قرية كرة القدم" "يورو 2020" في سان بطرسبورغ اليوم و30 يونيو

أغلقت "قرية كرة القدم" التابعة للبطولة الأوروبية، في ساحة "كونيوشينايا" في سان بطرسبورغ، أبوابها اليوم الجمعة.

أعلنت إدارة القرية عبر قناتها الرسمية على "تيليغرام"، أن "اليوم 25 يونيو هو يوم صحي في قرية كرة القدم. انتبه! الموقع مغلق للتنظيف".

وأضافت: "سيتم إغلاق قرية يورو 2020 لكرة القدم في سان بطرسبورغ في 30 يونيو للتنظيف أيضا".

انتهت مرحلة المجموعات، ضمن البطولة الأوروبية، وتم تحديد جميع المباريات للفرق المتأهلة.

ستقام المباريات في الفترة من 26 إلى 29 يونيو/ حزيران في أمستردام ولندن وبودابست وإشبيلية وكوبنهاغن وبوخارست وغلاسكو.

وسيتم بث المباريات كافة في قرية كرة القدم، لذلك أعلنت الإدارة: "نحن نستعد لاجتماع الجماهير، سيقوم المتخصصون لدينا بتنظيف وتطهير المدرجات والأراضي المجاورة"، بحسب موقع منطقة المشجعين.

في وقت سابق، تم الافتتاح الرسمي لـ"قرية يورو 2020" لكرة القدم، في 11 يونيو.

وتستضيف القرية البث المباشر لمباريات البطولة الأوروبية وبطولات كرة القدم المصغرة وعروض الفرق الموسيقية، بالإضافة لتخصيص منطقة للأطفال.

في البداية، تم ملء قرية كرة القدم بنسبة 50% فقط (نحو5000 شخص)، ومنذ 20 يونيو، وبسبب تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا في روسيا، حددت سلطات المدينة الحد الأقصى لعدد الزوار في منطقة المشجعين إلى 3 آلاف فقط.

ويستمر "يورو 2020" من 11 يونيو إلى 11 يوليو/تموز في 11 مدينة أوروبية.