مدرب بلجيكا: لا توجد خطة تحد من خطورة رونالدو

قال روبرتو مارتينيز، مدرب بلجيكا، اليوم الجمعة، إنه لا توجد خطة للحد من خطورة كريستيانو رونالدو عند مواجهة البرتغال في دور الـ16 في بطولة أوروبا لكرة القدم.

وأضاف مارتينيز في مؤتمر صحفي، أن "البرتغال لديها أسلحة متعددة لكن بلجيكا تتطلع لخوض التحدي في أشبيلية بعد غد الأحد"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتابع: "بالتأكيد يجب أن ندافع بقوة لكن عندما تضع خطة ضد لاعب محدد قد تتعرض للأذى من لاعبين آخرين".

وأكد مارتينيز: "بالطبع كريستيانو رونالدو من اللاعبين الذين يمكنهم اختيار الوقت المناسب والتمريرة المناسبة والموقع المناسب ويجب توخي الحذر دائما ونعرف جميعا أنه من أفضل لاعبي العالم".

وأشار قائلا: "لكننا يجب أن ندافع أمام 10 لاعبين آخرين، وبالنظر إلى طريقة لعب البرتغال فإنها تتمتع بكثير من المهارات وبسرعات كبيرة ويجب أن نلعب بصلابة وندافع بشكل جماعي".

وأوضح: "يمكن معرفة أسباب نجاح الفريق وأسباب فوزه في بطولة أوروبا ودوري الأمم، إذ يتمتع بعقلية رائعة ويعرف كيف يلعب المباريات الكبرى".

وبينما امتدح مارتينيز البرتغال يصر أيضا على أن الوقت حان لفوز بلجيكا ببطولة كبرى.

وتابع" "نتحلى بثقة كاملة وبحماس تام، ونتطلع الآن لإظهار حجم تطورنا واستمتاعنا بهذه المناسبة وعندما نستمتع باللعب نقدم أفضل أداء".