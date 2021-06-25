قرار من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إغماء إريكسن في "يورو 2020"

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، قرارا بعد حادث إغماء اللاعب الدنماركي، كريستيان إريكسن، في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وأعلن "البريميير ليغ" أنه قرر تمويل أجهزة تنظيم ضربات القلب في النوادي والمرافق الشعبية، من أجل إنقاذ الأرواح.

وتعرض لاعب خط وسط توتنهام السابق، كريستيان إريكسن ، للإغماء إثر سكتة قلبية في المباراة الافتتاحية لمجموعة منتخب بلاده أمام فنلندا، وأعيد تشغيل قلبه على أرض الملعب بجهاز إزالة رجفان القلب، قبل أن ينقل إلى المستشفى.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن "أكثر من 2000 موقع سيستفيد" مع تسليم أول 1000 وحدة من أجهزة إزالة الرجفان الخارجية الآلية قبل انطلاق موسم 2021-22.

وقال الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز، ريتشارد ماسترز، في بيان رسمي على موقع الدوري الإنجليزي الممتاز: "الحادث الصادم الذي شهدناه جميعا عندما انهار كريستيان إريكسن خلال بطولة أوروبا 2020 يسلط الضوء على الحاجة إلى أن تكون أجهزة تنظيم ضربات القلب متاحة على نطاق أوسع في جميع أنحاء مجتمع كرة القدم".

وتابع مؤكدا: "تعتبر رعاية المشاركين وجميع العاملين في كرة القدم أولوية، وسيدعم هذا التمويل العديد من الأشخاص الذين يستخدمون مرافق كرة القدم، ليس فقط من خلال توفير الأجهزة، وإنما أيضا بالتدريب المطلوب لاستخدام المعدات.

واختتم ماسترز بيانه قائلا:

"للأسف يمكن أن تحدث حادثة قلبية مفاجئة في أي وقت وفي أي مكان، ونأمل من خلال تمكين المزيد من المرافق لامتلاك جهاز أن تحدث فرقا في إنقاذ حياة شخص ما".

وخرج كريستيان إريكسن من المستشفى، بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى القلب.

من جانبه، رحب لاعب خط وسط فريق بولتون السابق، فابريس موامبا، الذي انهار على أرض الملعب في مباراة خلال بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2012، وكان "ميتا" من الناحية الفنية لمدة 78 دقيقة، بمبادرة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن تمويل أجهزة تنظيم ضربات القلب.

وقال:

"أعرف من تجربتي الشخصية أهمية الوصول إلى هذا النوع من المعدات الطبية، ومدى أهميته لبقاء شخص ما على قيد الحياة بعد تعرضه لسكتة قلبية مفاجئة".

وأردف: "إن تثقيف الناس حول كيفية استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب أمر بالغ الأهمية".