باريس سان جيرمان يتعاقد مع إيثان شقيق مبابي لثلاث سنوات

بينما يجاهد "باريس سان جيرمان" لإبقاء كيليان مبابي، أعلن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، التعاقد مع شقيقه الأصغر إيثان لثلاث سنوات مع فريق الشباب حتى 2024.

ولعب إيثان البالغ عمره 15 عاما للفئات السنية في سان جيرمان في السابق وينضم إلى سيني مايولو في التوقيع للنادي للمواسم الثلاثة المقبلة.

وقال سان جيرمان في بيان "نجح النادي في ربط هذا الثنائي الواعد المولود في 2006 لثلاثة مواسم مقبلة". وفقا لـ"رويترز".

🆕✍️ Nos Titis Senny Mayulu et Ethan Mbappé signent un contrat aspirant avec le @PSG_inside 👏 pic.twitter.com/LboF0qVPHB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 25, 2021

ويشارك كيليان حاليا مع فرنسا في بطولة أوروبا ويتبقى له عام واحد في عقده. وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اللاعب البالغ عمره 22 عاما على البقاء مع باريس سان جيرمان ومواصلة اللعب في الدوري الفرنسي.