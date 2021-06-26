هولاند ينفق نصف مليون يورو بجلسة في اليونان

أنفق لاعب بوروسيا دورتموند والمنتخب النرويجي، إيرلينغ هولاند، نصف مليون يورو في غضون ساعات قليلة خلال إجازة قضاها في اليونان.

وبحسب تقرير لـ"sportime.gr"، دفع هولند ثمن وجبة عشاء في أحد المطاعم في ميكونوس، والتي بلغت تكلفتها 500 ألف يورو. خلال عشاء مع مجموعة من الأصدقاء، وطلب المهاجم البالغ من العمر 20 عامًا أربع زجاجات من الشمبانيا، بقيمة 70 ألف يورو لكل منها، وترك 30 ألف يورو كإكرامية.

راتب النرويجي في بوروسيا يتراوح بين 6 و 8 ملايين يورو في الموسم الواحد. وفي أبريل/نيسان، أفاد موقع "Goal.com" أن ريال مدريد الإسباني وبرشلونة قد يرفضان انتقال هولند، حيث يطلب براتب قدره 35 مليون يورو سنويًا.

سجل هولند 41 هدفا في 41 مباراة مع بوروسيا في موسم 2020/2021.